大洋-KY(5907)17日股東常會通過2019年盈餘分配現金股利每股2.2元，並改選董事；今年因大陸零售受疫情衝擊甚鉅，大洋-KY董事長郭人豪強調，不能坐等疫情結束、坐等「報復性消費」，要加速數位化轉型，未來大洋百貨將以消費體驗、精準線上線下無界新零售開展新成長動能，預估今年獲利仍有望。

大洋-KY去年合併營收66.4億元，較前年度上升 2.86％，主要關鍵是兩年來積極進行業態與模式創新，導入電子支付實現數位化轉型初見成效，營收逐步穩定增長。獲利表現增長23.04％，每股盈餘3.10元。

為迎合千禧一代需求，今年運營策略除了注重消費體驗，在智慧商城方面，則加快數位化轉型，打通 APP、微商城、直播與線下門店的資料聯通，實現行銷、管理、服務智慧化，讓運營成為數位化平台；此外，實體將透過改裝，將國際時尚化妝品、國貨潮牌化妝品引入武漢二店、南京二店、宜昌店、合肥店等新興門店，且預期傳統服飾類會繼續衰退，因應疫情過後，更將擴大運動商品的規模。

此外，為迎來數位化轉型布局，大洋-KY更由大洋百貨集團控股更名為大洋商業集團控股，中國重要子公司大洋百貨集團有限公司亦將更名為大洋商業集團有限責任公司，集團轄下各子公司並一併更名，以凸顯對新零售轉型決心。

大洋-KY指出，近年來中國零售市場快速發展，千禧一代消費族群成為集團銷售主要客群，今年3月更成立「無界零售事業部」，加快數位化轉型，打通APP、微商城、直播與線下門店的資料連通，實現行銷、管理、服務智慧化，讓數位平台成為集團營運的中控室，並配合美團閃購及京東到家合作全城配送到家，讓消費者不用到店，無接觸配送到家，也使防疫期線上業績持續增長，約占整體業績10％，相對大幅優於同業約3％占比。

受疫情封城閉店衝擊，自3月各門市回復開店以來，已連續兩月營收皆較上月成長30％以上，儘管今年業績仍保守看待，但積極整合線上線下銷售，仍可持續維持獲利。

(工商 )