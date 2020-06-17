新加坡歌手魏妙如17日舉辦第4張音樂作品《克拉夫拉的寂寞》EP發行記者會，來台耕耘3年首度舉辦記者會，魏妙如難掩緊張心情，但仍完美演唱〈「克拉夫拉的寂寞」及〈當一顆星墜落〉兩首創作。談到今年搬來台北生活，她笑說自己開始「台妹化」，像是開始對發票、拿店家的集點卡，為了實現自己的音樂理想，努力過著落地的小資女生活。

「對我來說，這張EP應該是目前的創作中最自我的一個作品，而且還帶有一點平常大家看不到的陰鬱面。」她不諱言地表示，這也許不是一張討喜的作品，但絕對是最貼近自己的作品。也希望藉由這張作品，鼓勵同樣在現實與夢想中掙扎的人們，不要放棄帶著柔軟卻堅定的心，去理解、看待這世界的運作，好好地等待一個對的時機，綻放最精彩的絢爛火花。

魏妙如今舉辦《克拉夫拉的寂寞》EP發行記者會（杰思國際娛樂提供）

記者會上，魏妙如手作創意特調「克拉夫拉的寂寞」冰島火山風主題刨冰消暑，而近日台灣疫情降溫，她也希望能出門到處走走逛逛，她提到曾去台東看熱氣球，民宿主人說很近可以騎腳踏車去，結果她整整騎了一小時才到，騎到虛脫，但現在想起來還是會覺得印象深刻，想再去一次！不過最重要的，還是希望趕快有機會舉辦個人音樂會，與歌迷相聚。

今年初為了衝刺事業定居台灣，卻遇上肺炎疫情，魏妙如已經半年沒有見到家人，現場驚喜播出她在新加坡的家人錄製的VCR，她看到爸爸爸要她盡力就好、健康快樂最重要，媽媽說常常都夢到她，她看到影片當場落下了眼淚，「活到30歲第一次看到這樣表達愛意的爸媽」真的非常驚訝又感動！

數位發行公司送上應景的「紅豆冰粽」，祝福魏妙如的新作能大紅大中！（杰思國際娛樂提供）

(中時 )