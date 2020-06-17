逢甲大學「統計行銷研究小組」17日公布最新逢甲商圈調查分析結果表示，自2008年商圈調查以來，前10年的每年人潮皆可超過1100萬次以上，而2019年人潮僅剩1056萬人次，創下12年來的最低點，商圈全年整體營業額約73.8億元，顯示此波大環境經濟不佳及大陸旅遊政策變化的衝擊，已更甚於10年前的金融海嘯影響。

逢甲商圈是台灣知名美食商圈，逢甲大學「統計行銷研究小組」表示，顯示此波大環境經濟不佳及大陸旅遊政策變化的衝擊，已更甚於10年前的金融海嘯影響，該研究小組自2008年展開逢甲商圈調查，前10年的人潮皆可超過1100萬次以上，但近4年人潮持續下跌，2019年更創下調查以來的最低點，人潮數僅剩1056萬人次左右。

「統計行銷研究小組」並針對近年來逢甲商圈的整體消費商機變化分析指出，2008年及2009年受到全球金融海嘯危機影響，整體商機約在95.6億元及87億元；2013年至2016年，從92.4億元曾攀升至109.7億元，並維持在101億元以上；2017年因經濟局勢不穩且觀光客群結構變化，下滑至93.9億元；2018年則跌至約85.0億元；2019年更是跌到僅剩73.8億元左右。

「統計行銷研究小組」指出，根據受訪者的消費力調查，2019年逢甲商圈的消費者平均消費金額約為555元，以人潮量加上逢甲大學師生的日間消費，全年消費力所創造的整體商機約新台幣73億8千5百多萬元。

值得一提的是，「統計行銷研究小組」調查發現，逢甲商圈2019年住宿商機仍可維持19億元以上，住宿比例約18.29％。此外，受訪者使用智慧型手機的比例已達到99.1％的普及狀況，顯示未來智慧科技行銷在逢甲商圈將可有無限發展的潛力。

(中時 )