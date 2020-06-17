韓國瑜今天度過63歲生日，他在臉書發文表示，生日就是母難日，最重要的生日祝福是要祝福母親身康體健。另韓許下世界重拾清平、你我身體強健及人人心存正念、幸福快樂長相伴的3個願望。貼文3小時即有1.5萬則留言及1890個分享，證明韓粉們沒離開，只要穿雲箭一射，立即萬方響應。

韓國瑜生日貼文表示，「當年歲漸長，生日蛋糕不過是一盤卡路里和膽固醇。真正能甜進心裡的還是遠朋近友、手足親人、結髮牽手、膝下兒女與高堂父母；人道生日就是母難日，『老母一百歲，常念八十兒』。

尤其生了一個像我這樣的兒子（最近又失業了），我媽絕對是養兒一百歲、長憂九十九的代表。

所以，最重要的生日祝福是要祝福我的母親，身康體健，繼續煩惱發愁我這個兒子到一百五十歲。」

韓粉們對韓國瑜生日貼文報以強烈回響，紛紛回覆：「韓市長看你不眠不休，為高雄奔波勞碌瘦成這樣，還被...抹黑攻擊，真是不捨。要保重身體我們都不會離開，台灣百姓需要你，生日快樂」、「祝韓市長生日快樂 大家都心繫在一起嚨嘸離開」、「你己經盡力了!!努力了!是我們這個城市没有這個福氣!」、「您是我們心中永遠的英雄，我們不會放棄您的」、「離開是非之地，是福不是禍，祝您 生日快樂」、「我們永遠的韓市長，祝您生日快樂喔 ... ！！我們一直都在，沒離開 ...」。

(中時電子報)