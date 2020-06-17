段鈞豪（左）和朱軒洋成為同門師兄弟。（群星瑞智提供）

演員朱軒洋主演電影《下半場》獲得芝加哥影展新進演員獎及台北電影獎雙料入圍，經紀公司群星瑞智16日傍晚特別為他舉辦慶功宴，同時也邀請了電影導演張榮吉、監製陳寶旭，以及因同片入圍同獎項最佳男配⻆獎的段鈞豪一起出席，特別的是，在片中飾演哥哥范少勳的教練段鈞豪也剛簽入群星瑞智，成為弟弟朱軒洋的同門師弟。

慶功宴聊到兩人會不會互搶男配⻆獎？朱軒洋跟段鈞豪笑說：「朱軒洋負責新人獎、段鈞豪負責男配⻆獎、導演張榮吉負責最佳劇情長片及最佳導演、范少勳是男主⻆獎，這樣大家都有負責的獎項就不會互搶了。」大夥已私下計算好如何均分獎項。

朱軒洋說他這幾天都有在思考拿獎對他的意義，如果拿獎了，就是對自己表演的肯定，希望可以讓自己再更好；但如果沒有拿獎，就會思考是否表演的方式需要調整，也是對自己的一個激勵，更表示希望自己能向吳慷仁看齊。最後朱軒洋還被起哄，叫他如果拿獎要裸體打籃球，他嚇到直說：「哇！這樣不好看吧！大家真的有想看嗎？會嚇到別人吧。」

被問及有沒有跟范少勳聯繫，朱軒洋打趣的說有在群組裡互相恭喜，但希望去年金馬新人王范少勳可以給其他新人一點機會，如果再拿下新人獎，那他就要去找范上表演課。

(中時 )