李貞賢一家人倖存於活屍魔爪，每日都得搏命維生。（車庫提供）

延尚昊導演率《屍速列車》團隊斥資220億打造的活屍巨作《屍速列車：感染半島》17日公布最新預告，可見片中主角姜棟元只能眼睜睜看著姊姊遭受活屍的攻擊，從此這在他心中成為揮之不去的夢魘，4年後，朝鮮半島變成活屍大軍棲息的廢墟之地，出現了規模更勝前作的可怕活屍群，活動能力甚至比之前更敏捷。

原本離開半島的職業軍人姜棟元被迫再度踏上這煉獄之地，即使手上握有武器仍不敵進化版活屍的攻擊，最後被李貞賢一家人所救，攜手展開意料之外的對抗活屍計畫。而預告片中激烈的槍戰和刺激感十足的飛車追逐場面，都令觀眾直呼：「和活屍飛車槍戰的速度感超狂！」

電影16日在韓國舉行製作發表會，除了主演姜棟元、李貞賢外，權海虓、金珉才、具教煥、金度允、李蕊等演員們也現身出席，其中姜棟元為了拍攝這部作品，即使人在國外時也為了角色設定，而常與延尚昊導演聯絡，且在拍攝休息時間為了習慣槍械，甚至還一直拿著槍走來走去，令工作人員都嚇了一跳。

延尚昊對此表示：「姜棟元真的很擅長動作戲，他的姿勢等細節都完美到令人驚豔！」對於決定接演本作的原因，姜棟元表示：「劇本十分有趣，對於演員而言，要出演續集作品其實滿有壓力的，但看了劇本後覺得一點都不令人擔心，真的很有趣。目前韓國尚未出現像這種以末日幻想為主軸的電影，所以很想嘗試看看。」延尚昊導演則表示：「我認為在末日幻想的時代中，應該要給予大家一種希望，讓觀眾看到充滿希望的故事。」

(中時 )