鋼鐵業職業災害走高，今年以來已發生7件重大職災，造成7人死亡，勞動部啟動加強實施勞動檢查，查察作業現場各項設施缺失；同時，勞動部部長許銘春將於23日在高雄，與鋼鐵業高階主管座談，預計將有60至70家中大型業者與會。

勞動部職業安全衛生署表示，鋼鐵製造包含冶煉、鑄造、軋延、擠型及伸線等製程，易發生火災、物體飛落、被撞、切割捲夾及物體倒塌等災害，具有高危害性，歷年經實施輔導及檢查，於2018年及2019年職災死亡人數均降至3人，但今年上半年鋼鐵業發生的職災已造成7名勞工死亡，為進一步督促業者加強防災作為，勞動部已請各勞動檢查機構展開強力檢查，嚴格要求鋼鐵業者做好安全管理及防護設施。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，除了展開強力勞檢，預計在23日邀集包括鋼鐵業同業公會在內，約60至70名中大型鋼鐵業高階主管座談，希望能透過與業者對話，讓業者知道做好安全管理及防護設施的重要性，並且透過溝通，來了解業者的心聲。

勞動部指出，鋼鐵業接連發生職業災害，管理階層顯然輕忽職業安全管理，有嚴重缺失。因此，針對屢次發生重大職業災害或長期漠視職業安全衛生之事業單位，列為高職災及高危險廠場，派員實施抽查及增加檢查密度，對於有違反事項者即從嚴處以停工及罰鍰處分，並追究管理階層之相關責任，以督促事業單位落實廠場防災工作，確保勞工安全及健康。

(工商 )