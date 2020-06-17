國際能源署（IEA）16日發布月度報告指出，受制於防疫封鎖措施，今年第二季石油消費量較去年同期日減1,780萬桶，同時預期，今年全球石油消費量跌幅將創下歷史新高，導致國際原油價格在高檔遇壓。

凱基期貨建議，交易人可運用期交所的布蘭特原油期貨近月合約，在價格未向上突破半年線及向下跌破月線前，在半年線及月線間來回操作，反之若跌破月線，則應保守觀望。

(工商 )