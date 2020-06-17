資金行情發燒 力抗疫情疑慮 22:022020/06/17 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒出現捲土重來的跡象，外界擔憂恐爆發第二波疫情，不利於經濟復甦。雖然近日亞洲部分國家如中國、南韓的新增病例增加，但市場預計不會像先前那樣嚴峻，主因經驗讓決策者學會如何應對，即使疫情再起波瀾，情況將相對可控。 富邦期貨表示，在疫情疑慮的帶動下，盤面焦點重返生技族群，然而，美國聯準會（Fed）貨幣寬鬆及積極買入公司債，市場資金效應熱絡程度高於預期，在熱錢積極流入股市下，多頭格局發展相對強勢。 (工商 ) #疫情 #疑慮 #資金行情 #發燒 #抗疫情 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 財經 美國對華為「網開一面」 得利的竟是... - 財經 華為鏈 受害者變勝利組 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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