新冠病毒出現捲土重來的跡象，外界擔憂恐爆發第二波疫情，不利於經濟復甦。雖然近日亞洲部分國家如中國、南韓的新增病例增加，但市場預計不會像先前那樣嚴峻，主因經驗讓決策者學會如何應對，即使疫情再起波瀾，情況將相對可控。

富邦期貨表示，在疫情疑慮的帶動下，盤面焦點重返生技族群，然而，美國聯準會（Fed）貨幣寬鬆及積極買入公司債，市場資金效應熱絡程度高於預期，在熱錢積極流入股市下，多頭格局發展相對強勢。

(工商 )