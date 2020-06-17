呂思緯（鼓鼓）去年年底推出第二張專輯《蟲洞》，在第13屆 Freshmusic Awards年度10大專輯、年度大躍進、〈樂高〉年度10大單曲三項入圍的肯定，鼓鼓感謝《蟲洞》專輯的製作人王昱辰，以及一同參與專輯的音樂人，他說：「很開心，辛苦做的音樂被大家聽到，尤其在好音樂輩出的時代，能被聽到真的很不容易。」

除了獲得肯定外，浪漫輕快的〈超展開〉更成為騰訊年度都會愛情劇《你是我的命中注定》後半章片頭曲，如同歌詞所寫「一覺醒來愛超展開，超乎想像高潮迭起」，男女主角因錯陽差下，一覺醒來步入婚姻殿堂，開啟先婚後愛的節奏，，無違合的甜蜜旋律，搭配男女主角「超展開」的愛情節奏，讓觀眾紛紛直呼：「音樂讓人好心動！」

前陣子因為疫情關係，鼓鼓放緩腳步，玩滑板、衝浪，學琴、學唱歌、學跳舞 學英文充實自己，更將自己的學習成果在IG分享《Fri9Night》自製新節目與歌迷分享，他表示：「這段時間抓到自己的步調，不跟著公式走，像是不用定鬧鐘睡到自然醒，讓自己好好休息、沉澱，體會什麼是真的想做，多花點時間認識自己。」也因為每週《Fri9Night》讓他認識了很多朋友，收獲良多。

而近來不少人的臉書粉絲專頁被盜，鼓鼓也差點成為受害者。日前他的IG收到假帳號寄的停權私信，他一時不查按照網址步驟填寫資料，所幸一填完發現不對勁，馬上問了同事，證實是詐騙，在詐騙人員侵入帳號前，立刻改了密碼，救回官方帳號，他以「過來人」身份呼籲：「最近有很多詐騙，千萬不要亂點網址！」

(中時 )