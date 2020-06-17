瑞幸咖啡（Luckin Coffee）在4月承認其業績造假22億元人民幣（約93.7億元新台幣）之後，掀開在美掛牌陸企真實財務狀況難以揭露的問題，這也讓那斯達克交易所有意研擬更加嚴格的上市機制，頓時陸企在歐美市場成為箭靶。有消息指出，歐盟執行委員會（European Commission）周三(17日)提議，若外國企業大量購入歐企股份，可能導致市場扭曲，歐盟將可以禁止該併購案，被視為劍指陸企。

據CNBC報導，由於對不公平貿易競爭的擔憂日益增加，歐盟對大陸國營企業開始提防。歐盟執行委員會提議，在外企購入歐洲企業股份時，如果認為該行為這可能造成市場平衡出現問題，歐盟可以禁止併購案。

德國、法國2月份致給歐盟的一封信件中提到，由於歐企面臨越來越多併購攻勢以及不公平貿易，某些企業獲得國家大量補貼在國際市場上競爭，歐盟執委會副主席、競爭事務主管Margrethe Vestager於17日提議一份計畫，讓歐洲的產業有能力面對這些威脅，預計討論時間為期2個月。

Margrethe Vestager表示，歐洲企業需要強大的抵抗工具，來保證外國企業接受國家的補貼，不會傷害歐企的競爭能力。這提議被視為北京當局透過大量補貼扶持產業，尤其是國營企業在國際市場競爭獲得優勢，並藉此收購外國企業獲得技術，試圖以經濟滲透市場的威脅。

(中時電子報)