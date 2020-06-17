陳怡叡（中）在電影裡極力爭取同學們喜愛。（双喜電影提供）

由新生代演員群王渝屏、陳怡叡、姚亦晴、劉主平、林輝瑝、宋柏緯等人聯手主演的電影《哈囉少女》，故事一改常見校園小清新，化身校園版宮鬥劇，當飾演神秘寡言轉學生的王渝屏，遇上校園親善大使陳怡叡，同學的小圈圈逐漸展開宛如《花邊教主》、《辣妹過招》般的同儕圈角力。

電影更把次世代流行語「是在哈囉」意義放入到片名中，讓這群「到底是在幹嘛」的少男少女小圈圈們，透過這部鎖定以手機世代為主的角色，反映現在社群世代的人際網絡心機過招。

演員名單中，王渝屏、姚亦晴、宋柏緯3人近期都陸續得過金鐘獎提名，劉主平是去年金穗獎最佳女主角得主，林輝瑝則從男模選秀脫穎而出，還在《中國好男兒》取得佳績，至於陳怡叡更是目前最吸睛的人氣「樂天女孩」，在電影《練愛iNG》中有出彩的表演。

女孩超心機電影《哈囉少女》將定檔於8月7日在台上映，去年憑著短片《肇事者逃逸》獲得台北電影獎入圍的導演王威翔，也將提前帶著本片，在7月2日於台北電影節世界首映，率演員王渝屏、陳怡叡、姚亦晴、劉主平、林輝瑝、宋柏緯等人出席亮相。

(中時 )