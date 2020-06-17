藝人黃心娣被網友封為國民閨蜜和最美殺手，擁有兩種極為不同封號的他，去年底完成的電影《女優，摔吧！》後，因戲成女打仔專業戶，更讓網友們敲碗期待看到她在電影中的表現，私底下女子力爆棚的黃心娣更趁端午節前夕分享舅媽的拿手料理，她佩服喊道：「舅媽超級厲害，幾乎沒有她不會的料理。」

端午節將近，黃心娣回憶：「每次端午節總能在餐桌上看到舅媽的客家粽，那Q彈的糯米香和紅蔥頭、醬油的完美結合，還有舅媽特地挑選的超嫩豆干，光是想像就讓我口水直流。」為了把舅媽美味的粽子分享給大家，黃心娣也準備在自己開設的Youtube頻道分享教學，從洗竹葉、備料、包粽，每一環節全程錄影，為的就是不錯過任何一個小細節。

黃心娣提到，近期除了在家準備兩百小時瑜珈證照外，一直在秘密籌備Youtube頻道，時常在社群網站與紛絲互動的她，總能感受到粉絲對自己的好奇，常常也有粉絲留言詢問她瑜珈方面的問題，為此開設頻道也是希望可以多與粉絲互動，和大家分享日常的自己。黃心娣首支影片將於19日下午6點上線，每周五下午6點準時更新。

(中時 )