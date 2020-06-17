臺灣期貨交易所17日舉行董事長交接典禮，新任董事長由前財政部政務次長吳自心接任。

新任吳董事長致詞時表示，臺灣期貨市場交易量於107年首度突破3億口大關，108年交易量雖略下滑，但仍持穩在2.6億口以上，並已連續6年交易量突破2億口，未來期交所將在此良好基礎下，加倍努力、接軌國際。

吳董事長也說，過去於財政公務體系工作，因參與各項新型期貨商品交易稅率核定案，對於期貨業界所提期交稅議題，將會持續關注與了解。未來，將全力以赴帶領期交所，持續建構安全及效率的期貨市場，並會善盡企業社會責任，給予社會弱勢團體真誠的關懷與實質的協助。

監察人孫天山表示，感謝期交所這幾年陸續推出多項國際知名指數、能源類及匯率類相關商品，創造期貨市場成長進步重要的里程碑，希望吳董事長接任後，能承先啟後繼續推動相關政策，增加臺灣期貨市場的國際競爭力。

金管會主委黃天牧表示，期盼借重吳董事長36年公職生涯於賦稅專長及督導公股金融機構的管理經驗，將帶領期交所再創高峰。

財政部部長蘇建榮特別感謝吳董事長對財政部的貢獻，尤其推動稅制優化及報稅系統。蘇部長指出，吳董事長不但具專業、智慧且高EQ，定能如期達成主管機關所交辦的任務，讓臺灣期貨市場在國際上發光發熱。

期貨公會理事長糜以雍指出，近年國際金融行情波動加大，期貨市場價格發現及避險功能更顯重要，未來期貨業將全力配合期交所推動相關商品及制度。

券商公會理事長賀鳴珩則表示，證券業與期貨業唇齒相依，彼此業務往來密切，期交所近年推出具臺灣特色的商品，如新臺幣計價國外指數商品、制度及夜盤等展現成長力道，使今年臺灣期貨市場在疫情險峻的環境下，仍能維持相當量能，相信未來吳董事長定可帶領期交所持續成長進步。

(工商 )