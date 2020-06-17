總統蔡英文與行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津造訪新北九份老街吃美食，新北市長侯友宜表示看報紙才知道。名嘴李正皓表示，侯友宜是民進黨現在最大的敵人，民進黨可能派衛福部長陳時中出戰新北，因為陳時中可以殲殺並牽制侯友宜，這就是民進黨的狼性。

李正皓在談話性節目《關鍵時刻》中指出，民進黨現在的最大敵人是侯友宜，侯友宜是最大諸侯，這一次疫情，所有的國民黨縣市長全部受傷，只有一個人得分，那就是侯友宜。侯友宜從頭到尾知道，什麼時候要順時中、什麼時候要逆時中，侯友宜的所有判斷，跟陳時中全部同步。

李正皓表示，這次蔡總統去新北市，就沒有找侯友宜，侯友宜說他看報紙才知道。蔡英文去基隆市跟市長林右昌一起在廟口吃小吃，為什麼這次沒有通知侯友宜，侯友宜真的不知道嗎？侯友宜當然知道。蔡英文只要去新北市，地方縣市的警察局都要協防、協助維安，所以侯友宜一定知道。

李正皓認為，民進黨要派誰去把侯友宜打下來？不是蘇巧慧。侯友宜內部評估，最有可能是陳時中。因為陳時中夠強，他可以把侯友宜牽制在新北，讓侯友宜在2022年沒有辦法在各縣市輔選，所以這是一兼兩顧。如果陳時中同時把侯友宜殲殺，然後又把侯友宜牽制在新北，國民黨其他縣市就會逐一被突破，民進黨的狼性就是這樣子。

(中時電子報)