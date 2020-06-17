2020年6月21日日環食時刻表。（中央氣象局提供／李柏澔台北傳真）

明(18)日持續受太平洋高壓影響，環境仍舊盛行溫暖乾燥的西南風加上日照強烈，各地仍為晴到多雲，僅山區午後有零星熱對流發展，氣象局持續針對全臺7縣市發布高溫警訊，另外下周日(21)將發生日環食的天文奇景，提醒天文迷們別錯過。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天受太平洋高壓影響，環境風場仍吹西南風，基本上白天高溫天氣和今天類似，氣象局持續對花蓮、臺北市、新北市、宜蘭縣、臺東縣、南投縣及高雄市發布高溫警示，其中花蓮地區為紅色高溫燈號(連續3天38度以上)、臺北市發布橙色燈號(連續3天36度以上)，其他地區為黃色高溫燈號，高溫都有機會達到35度左右。

劉沛滕提醒，花東縱谷至南臺東大武地區有機會出現焚風，雲量持續偏少，除了高溫，紫外線指數易達過量甚至危險級，非必要請勿長時間逗留戶外，外出活動請注意防曬並多補充水份。

許多民眾關心周日的日環食奇景，劉沛滕說，周日受鋒面前西南風影響，中南部地區略增，雲量會較這周多一些，尤其中南部上半天有短陣雨的情況，午後山區也有雷陣雨機率，因此不建議到山上觀賞日環食，海邊和平地較為適合。

(中時 )