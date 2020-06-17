北市男子吸毒神智不清 安全帽砸中山派出所 21:412020/06/17 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子疑吸毒失控，砸破派出所玻璃。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓男子疑似吸毒神智不清，17日晚上8點多跑到台北市中山北路上的中山一派出所，拿起安全帽朝派出所門口，並將玻璃大門破砸。警方聽見聲音跑出查看，當場將他壓制逮捕。 陳忽然跑到派出所外，未與任何人交談，就忽然拿起安全帽砸門，警方將待他狀況穩定後，進一步釐清事發原因。 (中時 ) #派出所 #安全帽 #警方 #中山 #吸毒 也許您會感興趣 社會熱門新聞 OL辣妹沒啪啪啪卻懷孕？孩子的爸竟然是他 - 社會 南投女國中生遭拖板車撞 上學中途慘死 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 夫開門見妻裸睡誤認提醒「做功課」 提槍上馬卻崩潰了 - 社會 女友破處變慾女！一天5次鮮肉男快頂不住 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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