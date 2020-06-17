陳姓男子疑似吸毒神智不清，17日晚上8點多跑到台北市中山北路上的中山一派出所，拿起安全帽朝派出所門口，並將玻璃大門破砸。警方聽見聲音跑出查看，當場將他壓制逮捕。

陳忽然跑到派出所外，未與任何人交談，就忽然拿起安全帽砸門，警方將待他狀況穩定後，進一步釐清事發原因。

(中時 )