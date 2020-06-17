基隆市2008年發生一起駭人聽聞的殘忍命案。1名黃姓國中女老師被發現陳屍住處，全身被透明膠帶纏繞，就像木乃伊。警方隨即展開調查，但案情一度陷入膠著，直到關鍵證據一一浮現，才終於將犯嫌游屹辰、蘇志效及鄭文輝逮捕；其中鄭嫌見警方上門當場下跪，如釋重負地說「黃老師每天都出現在我的夢中！」

根據判決書，游屹辰、蘇志效有多項前科，2人因缺錢花用，曾鎖定新北市瑞芳、貢寮、雙溪一帶之別墅，企圖竊取、強盜屋主財物，後發現多數民宅皆裝有監視器，加上對地形不熟悉而作罷；正當2人為錢發愁之際，游男突然想起自己住在基隆大香港社區時，鄰居黃女擁有多雙女鞋，經濟狀況看似頗豐，遂決定犯案。

蘇志效、游屹辰、鄭文輝狠心殺害黃姓女老師。

2008年12月8日，游、蘇2人和鄭文輝在外飲酒，散場後相偕前往鄭男住處聊天，聽聞對方提及父親住院、家中經濟拮据，隨即提議鄭男加入強盜計畫；鄭文輝因亟需金援，當場便答應共同犯案，3人商討後決定當天下手，並立即著手準備做案工具，包括黑色手套、西瓜刀，以及透明膠帶等物。

3名犯嫌準備就緒後，於同日晚間來到大香港社區附近，同時刻意避開監視器潛入大樓後門，再攀爬樓梯抵達黃女家門口，並由游男按門鈴引誘被害人開門，趁機將其壓制進屋；見女老師過程中不斷掙扎，3人隨即取出預藏之透明膠帶綑綁對方手腳，並把毛巾塞入黃女口中後綑以膠帶，防止她出聲呼救。

游、蘇2名犯嫌遭判處死刑定讞。

一夥人在黃女房內瘋狂洗劫財物，共得手現金2萬6000元、3張金融卡、鑲鑽金墜子等；由於被害人和游男互相認識，游擔心事後遭指認，當場提議將女老師滅口；鄭嫌聽聞後曾勸阻「拿錢就好，不要殺人」，但游嫌執意殺人奪財，最後3人合力用手機充電線將黃師勒斃，再持金融卡到各處提款機盜領死者存款。

警方事後展開調查，案情一度陷入膠著，後來發現黃女存款曾遭盜領，隨即根據郵局ATM的監視器影像逐一訪查，終於查出盜領死者存款的男子，就是曾住在大香港社區的游嫌，認定對方涉嫌重大，立即展開追緝。警方掌握游男行蹤後，趁著他和蘇嫌及其他友人餐敘的機會，一舉將2名犯嫌逮捕到案。

警方根據關鍵監視器畫面終於破案。

《鏡週刊》報導，游、蘇2人遭逮當天，正好就是黃女的生日，似乎冥冥中早有注定，而另名犯嫌鄭文輝也在1個月後落網；時任深澳坑派出所所長的葉錦志透露，當警方破門要抓鄭嫌時，他竟當場下跪，並如釋重負地說「終於等到你們了，我每天都很難熬，黃老師每天都出現在我的夢中！」案件進入司法程序，游屹辰、蘇志效均遭判處死刑定讞；鄭文輝則遭處無期徒刑，褫奪公權終生。

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(中時電子報)