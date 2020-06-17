狂賀台灣豬肉出口解禁，黃偉哲強力推薦台南肉燥飯最強。(摘自黃偉哲臉書／曹婷婷台南傳真)

狂賀台灣豬肉出口解禁，黃偉哲強力推薦台南肉燥飯最強。(摘自黃偉哲臉書／曹婷婷台南傳真)

狂賀台灣豬肉出口解禁，黃偉哲強力推薦台南肉燥飯最強。(摘自黃偉哲臉書／曹婷婷台南傳真)

台灣豬肉正式從口蹄疫區除名，台南市長黃偉哲在臉書發文感性寫下：「感謝國家隊24年來守護豬隻控制口蹄疫。台南aka全糖市aka世界肉燥飯之都，有安全的豬肉才能守住這個榮耀。」隨後不改吃貨本色，化身美食達人，一連介紹10家台南肉燥飯給大家，並請網友分享最愛肉燥飯是哪家？網友紛紛貢獻口袋名單，讓外縣市民眾直呼這篇好讚、想衝台南一波。

黃偉哲分享肉燥飯口袋名單從溪北到溪南都有，名單如下：

市五肉燥飯，台南最接地氣的玩法就是逛菜市場吃肉燥，麻豆人的隱藏版，店頭自信寫著「您不可錯過的好滋味」。(麻豆區第五市場攤位E33號)

林家肉燥飯，來自饒舌歌手阿雞，用上柳營米，與市府寫出臺南米之歌《歪嘴雞食臺南米》(安南區安和路一段106號)

清香牛肉湯，黑珍珠肉燥飯，滷到黑入味的肉燥，配上牛肉湯，不提供炒類也沒有其他配菜，因為肉燥就是最好的搭配。(東區仁東街72號)

後甲圓環無名虱目魚，超級長的營業時間，深夜思念虱目魚的、想吃肉燥的人都往這裡去(東區裕農路501號)

清華鴨肉麵，鴨肉飯用上新鮮的鴨肉與鹹甜適中的豬肉燥，讓人一口接一口停不下來。(新營區民生路15-6號)

李家宇航牛肉湯，中藥香加上後壁米的渾然天成，讓人不敢相信的是他還是內用吃到飽！(新營區中正路33-6號)

町昌肉燥飯，把肉燥飯提升為日式肉燥丼飯的新店家，肉燥x生蛋黃x蔥花三合一口感綿密細緻，不能因為是新店就忽略他(安平區健康三街221號)

旅人關東煮，隱藏版肉燥飯，師承台菜大師黃婉玲，臺南古早味的作法與入味的肉燥，不定期推出，看粉絲團公告才有得吃。（中西區府前路一段95號）

順天肉燥飯，百年的肉燥飯，找老店來順天，對了─有香菜的肉燥飯不多了喔！別忘了點炭火烤香腸配著吃 (中西區海安路一段97號)

石精臼羊肉湯，台南少見傳統流！甘蔗頭熬煮的肉燥飯，回甘的甜，許多老台南思念的滋味。(中西區民族路二段230號)

黃偉哲說，肉燥飯在台南實在太多，還有很多來不及一一介紹，因此決定交給網友，「你最愛的肉燥飯是哪家？歡迎留言告訴偉哲。」不到一天吸引600多則留言回覆，不少網友紛紛留言，直呼羨慕台南人，但也有外地人留言「可是市長，台南真的好甜」，引來小編回覆「可能得幫你規劃少糖店家」，令人莞爾。

(中時 )