本月17日早上，專門追蹤飛機動態的網站發現，金正恩在國內視察時經常乘坐的高麗航空專機當日上午10時許從平壤附近飛往咸興，之後消失在雷達上。有分析指，金正恩可能乘坐該機前往東部新浦市，以視察最新武器。

《韓國日報》引述航班追蹤網站Flightradar24消息報導，當地時間17日上午10時12分（台灣時間9時12分），該專機自平壤出發，飛往咸興市，之後訊號消失。該架機型為俄羅斯安托諾夫An-148，編號為JS671，金正恩過去視察國內民生經濟時，也曾搭乘相同機種專機。

《美國之音》先前報導，北韓早在2月至4月期間，曾在新埔造船廠進行飛彈試射。對此，慶南大學極東問題研究所教授金東燁分析，其實北韓早就準備好一套縝密計畫，先是從輕微挑釁開始，密切觀察南韓所做出的反應，接著不斷加強力道，在朝鮮半島緊張情勢高漲之際，新型SLBM就會正式公開。

(中時 )