台南市長黃偉哲17日北上會師蔡英文總統、桃園市長鄭文燦，營造民進黨內大咖團結氣氛，共推前行政院副院長陳其邁參加高雄市長補選，希望「嘉嘉南高屏」連成一線，重啟中斷的「南方治理平台」。

民進黨在2018年9合1縣市長選舉慘敗，直轄市僅拿下台南市與桃園市，為了搶回高雄市版圖，黃偉哲17日北上民進黨中央黨部與鄭文燦合體，推薦陳其邁出馬角逐高雄市長，希望台南市與高雄市兩個緊鄰的直轄市能夠再度連線。

黃偉哲表示，最近各縣市市長滿意度評比只拿到4顆半星，剩下的半顆星需要靠陳其邁幫忙補起來，希望他當選高雄市長，重啟中斷已久的「南方治理平台」，將嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東市聯成一線，讓南台灣脫胎換骨。

黃偉哲市長認為，台南與高雄是緊鄰的兄弟縣市，也說自己與陳其邁副院長、林錫耀秘書長、鄭文燦市長都是學運世代，呼籲民眾支持陳其邁，讓學運世代好的精神能夠留下，共同為台灣貢獻。

陳其邁提到在行政院副院長任內常到台南，確立南科三期在看西農場，並將土地整理好，希望未來能結合沙崙的綠能科學園區，推動智慧物聯網產業聚落，做為黃偉哲施政後盾。

蔡英文表示，2018年選舉的失敗是告人民進黨的教訓，現在是民進黨補考的機會，要找回高雄市民的光榮感。

(中時 )