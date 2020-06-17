日本宮城縣《河北新報》報導，當地時間17日上午，仙台市的大批民眾目擊到了一個不明飛行物，是個大型白色氣球，下方懸掛著十字物體。原本猜測是學術學球，但是當地政府和氣象部門均表示並不清楚。

報導稱，白色物體在清晨4點就被民眾發現，並看得出來有十字形的物體懸掛在底部，之後報告給當地縣警察，警察估計白球的飛行空度約在2000~3000公尺的高度。縣警察有派出直升機嘗試接近，但是沒有掌握具體位置。

根據國土交通省旅遊局與仙台機場辦公室的說法，仙台機場的有觀察到天空中的白色物體，但因為與飛行航線不衝突，也就沒有依據航空法向上報告。該物體的形狀類似於飛行氣象觀測設備的氣球，但氣象台否認那他們的資產。

目前宮城縣危機對策部門還在調查，負責人說：「我們正在與縣警察，自衛隊和各地大學聯繫，詢問是否是他們的資產，目前還沒有答案，但是會繼續調查。」

(中時電子報)