吳卓源師弟Jinbo年僅20歲，擁有身高191公分壯碩身材，畢業第一學府建國高級中學的他，曾任橄欖球隊前鋒，有趣的是，Jinbo承襲師姐Julia吳卓源的招牌特色，Jinbo也是天生腿長，平時熱愛穿短褲的他，那雙帶有肌肉線條，修長又筆直的雙腳，很難讓人不注意！而Jinbo第一張迷你專輯《UU & U》充滿各種浪漫的音樂能量，目前只談過一場戀愛的Jinbo是如何寫出多首動聽的情歌？沒想到他的創作靈感竟都是來自韓劇《「梨泰院 Class》、《愛的迫降》等的心得，他笑說：「創作時，就想著自己好愛她好愛她，就寫出來了！」

由一手栽培出Julia吳卓源的音樂廠牌「華風數位」今年發掘的全能創作新星Jinbo，本名「湯竣博」，今年甫滿20歲，擁有傲人的身高190公分，三歲時跟著攻讀博士的父親移居英國，回國後以體育資優生身分進入建國中學就讀，並擔任建中橄欖球隊的前鋒，自小在英國就開始學習古典鋼琴的他，雖然中間一度中斷音樂學習之路。但是在建中畢業的那一年，參加了畢業歌曲的製作後，再度燃起他對於音樂製作的興趣與野心，進入世新大學之後，加入了「街頭音樂社」開始自己嘗試作詞、作曲，並且錄製作品在2020年的1月首次發表了他的首支單曲〈畢竟深愛過〉吸引華風數位的矚目，邀請他加入與華風藝人一同製作音樂的陣容。

這次發表首張迷你專輯《UU & U》也是Jinbo給自己的一個生日紀念，在2019年他就有構思過是不是有機會能夠發表自己的第一張專輯作品，就在今年剛剛與華風數位簽約的他，簽約日就是他剛滿20歲的第一天，這份音樂合約，是他送給自己的20歲生日禮物，希望能夠從這邊開始認識更多的音樂人，加入更多歌曲的音樂製作陣容，如願去擴展他的音樂視野。

吳卓源師弟Jinbo年僅20歲，擁有身高191公分壯碩身材。（華風數位提供）

(中時 )