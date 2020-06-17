台壽保資融公司（台壽保資融）的市場地位相對有限，融資客戶十分限定，放款組合截至2020第一季底有76％來自汽機車分期、9％來自汽車租賃，另外15％則是對製造業、零售業及其他產業的放款。

這是一家中信金控的孫公司、是台壽保險的子公司，和大金控間隔了二層關係，今（17）日惠譽國際信評仍「母集團的信評展望先被轉負向」的理由，把台壽保資融的評等展望自穩定調整為負向，在新冠疫情衝擊企業經營已然困難下，再來一個天外打擊，尤其一般融資公司不能自行對外吸收資金，經常以短支長的融資模式和高槓桿的使用，評等條件攸關於資金調度的成本。

台壽保資融的國內長、短期評等，今天同時獲得A+(twn)、F1+(twn)的確認，尚能維持穩健的資產品質，減損放款比率於2016年到2020第一季間維持在0.1％～0.6％。此項評等的確認，惠譽認為，台壽保資融與中信金的關聯性維持不變，且在必要的情況下獲得中信金支持的可能性極高。

特別的是，儘管台壽保資融的股權結構上與台灣人壽具從屬關係，惠譽認為，評等支持是來自中信金、而非台灣人壽，同時，台壽保資融的業務對於台灣人壽的重要性較有限。

評等展望轉為負向，惠譽亦認為，台壽保資融的資產規模在近期不會有顯著的成長，因為公司方已停止汽車租賃方面的新業務，且在競爭加劇的市場中，汽車分期業務及對中小企業租賃業務出現下滑。

(工商 )