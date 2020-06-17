美國總統川普高調宣布退出世界衛生組織(WHO)已經超過半個月，但目前美國仍舊保有會員的身份，而且還與世衛多所合作，世衛官員因此預期川普應該只是喊喊，最終並不會做出正式退出的具體動作。

川普在5月29日召開記者會，宣布「我們今天就將結束與世衛的關係。」WHO隨後已收到美國政府欲退出世衛的意向書。

川普該舉讓世衛措手不及，世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也是透過媒體得知此項訊息。之前世衛一直就川普要求在30天內處理偏袒大陸一事與美國資深外交官員交涉，而才過10天川普就公開宣布退出世衛。

川普在期限前突然宣布退出世衛的原因迄今依舊不明，但至少到目前為止，美方並未採取正式退出的動作。據消息人士透露，世衛官員持續在美國的政府機關辦公，而美國政府駐世衛的官員也在日內瓦正常上班。

譚德塞周一在記者會上也證實，「是的，美國目前仍然是世界衛生組織的成員國。」

美方駐世衛官員最近也與世衛方面重啟會議，討論華府方面關切世衛因應新冠肺炎疫情的議題，由此顯示美國或許對於保留世衛會籍仍持開放的態度。

川普周一對此則表示，「除非他們有具體的作為，不然我不會重新考慮，我不確定他們現在可以辦到。」

美國共和黨也呼籲川普撤回退出世衛的決定，眾院共和黨黨團周一發表新冠肺炎疫情起源的研究報告，除了抨擊大陸外，還指責世衛在因應疫情失策的不當，報告建議撤換秘書長，同時呼籲美國留在世衛。

(工商 )