「醫師，我已經30、40歲，為什麼還要割包皮？」泌尿科門診中遇到不少病患認為割包皮應該是小時候做的手術，成年後面對割包皮這件事，不僅害怕疼痛，也感到隱私受侵犯，究竟割包皮有年齡限制嗎？到底什麼情況下才該施以割包皮手術呢？

雙和醫院泌尿科醫師高偉棠表示，割包皮並無年齡限制，臨床上認為15至16歲的青春期較適合，如同量身訂做一套西裝，身材固定後來做，才能剪裁合身服貼的版型；若小朋友來割包皮，發育尚未定型，日後可能會有包皮過長或過短的結果。不過，小朋友割包皮好處是較不疼痛、記憶較不深刻，通常是少數反覆包皮發炎，或包皮過緊導致開口太小等，才有必要割掉包皮來解決嚴重發炎問題。

包皮是包覆男性陰莖龜頭的鬆軟皮膚，主要功能在於保護龜頭免於被外物刺激傷害，龜頭中央則有尿道口利於排尿，當包皮過長、無法順利往後退，或因包皮口狹窄出現包莖或半包莖狀況，長久下來容易藏汙納垢，出現反覆發炎、紅腫。

值得提醒的是，糖尿病患往往因為末梢神經及小血管循環較差，容易包皮發炎變皺，勃起時不易推開，推開時會造成撕裂，嚴重恐導致纖維化壞死。這些情況，醫師會建議割除多餘包皮就能方便清潔、減少感染發生。

傳統的包皮環切手術時間約需40-60分鐘，會先剝開包皮露出龜頭，在冠狀溝下方進行包皮環狀切除，過程中出血量大，且傷口需一針一針的縫合，約需12至16針，手術過程耗時也易疼痛，縫合處常常難以非常平整，且術後易腫脹，傷口照護較費事。高偉棠指出，目前已有新式包皮環切吻合器（又稱包皮槍），手術過程快速且疼痛度降低，術後照護也方便。

新式包皮槍割除包皮共有7 個尺寸大小，吻合器套入包皮後可同時進行切割與縫合，縫合處採用如釘書機般快速釘合完成，傷口也較為平整，手術時間大幅縮短為3至5分鐘，出血少且疼痛度降低，翌日勃起時傷口不易裂開，約14至21天金屬釘會脫落，傷口便自行癒合。包皮環切術後傷口應規律塗藥膏，3天內勿碰水，糖尿病患則最好延至7天再碰水，正常情況術後1個月可恢復正常生活及行性為。

割除多餘包皮後不易藏尿垢，能降低感染，少數也因為美觀，或視覺上有增大效果而施行，研究則顯示，割包皮能大幅降低性伴侶罹患人類乳突病毒而導致好發子宮頸癌、性病等。高偉棠呼籲，割包皮不分年齡，倘若包皮過長、過緊，患糖尿病或尿不乾淨等，造成反覆發炎感染或引起生理困擾時，不須過度避諱，應該尋求專科醫師，找出適合自己的解決方案。

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(中時電子報)