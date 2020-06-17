2019年新竹一名29歲陳姓男子，因為沒錢花用，知道戴姓前女友有不少存款，假藉「最後一次聊天」、「要還錢」等理由，將前女友約出來後載到汽車旅館，結果迷昏前女友後竟狠心勒斃，接著洗劫財物、企圖姦屍，之後伴屍約6小時才離開，而陳男免判死原因也曝光。

根據最新判決指出，陳男因為常闖禍，且不斷向戴女借錢、竊取戴女現金與手機，戴女受不了要求分手並要陳男還錢，兩人於去年6月分手，陳男因為欠下債務，知道戴女有20多萬存款，於是用「最後一次聊天」為由，邀請戴女到汽車旅館喝酒，趁戴女不注意，將FM2加進啤酒讓對方喝下。

沒多久藥效發作，戴女驚覺不對勁想離開，卻被陳男勒斃，犯案後陳男用戴女手機回復室友「晚上我睡這好了、早上再回去換衣服」、「太累了、心好累」，隨即脫光戴女衣服打算姦屍，但因為無法勃起才放棄；接著擅自轉戴女戶頭10萬元給自己、用信用卡繳4632元電話費，再拿戴女皮夾2000元外出買泡麵、毒品，直到天亮才離開汽車旅館。

陳男犯下殺人案後，傳訊息給前妻，稱「我已經殺了戴XX，下一個就是你」，前妻趕緊報警，警方很快逮捕陳男。陳男被捕後供詞反覆，原本辯稱是一時衝動才殺人，被發現下藥才改口說想與戴女一同赴死，戴女父親出庭控訴，陳男不斷騷擾女兒，把她當提款機，更下毒手害命，希望法官判死。不過合議庭法官認為，陳男手段「尚非殘忍惡劣」，未達處以極刑程度，最後判處無期徒刑、褫奪公權終身。

(中時電子報)