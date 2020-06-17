現代人為求方便、省時，讓外送行業趁勢崛起，無論是雨天、晴天，街頭上都能見到外送員四處奔波。不過儘管外送方便，卻有人當作隨便，一名外送員分享近日一位女大生帶給他糟糕的送餐經驗。他表示，女大生付錢時竟直接「凌空灑錢」，讓錢散落一地。這差勁的行為馬上引起公憤，網友怒嗆：書讀哪去了！

原PO在臉書社團「ubereats台灣」上表示，近日送餐時遇到一名女大生，當他遞完餐點後，女大生進屋裡便抓著一大把零錢出來說「這邊剛好XXX元」，正當原PO要用雙手接過時，女大生卻在距離他手還有30公分的地方「凌空灑錢」，原PO措手不及，只抓到約3分之1，剩下的零錢散落滿地，甚至滾到樓下。

女大生接著「嘖」一聲說「怎麼不拿好啊」！原PO雖然被這話刺激到，但還是動身撿零錢，原本還以為女大生會跟著一起撿，撿到一半卻聽到關門的聲音。結果總金額還少了17元，原PO無奈表示，「下雨天總遇到很多奧客」。

聽完原PO故事，網友紛紛表示這位大學生「家教真差」、「太過分了吧」、「女大生書都唸去哪了！沒水準」認為原PO脾氣太好，其實可以檢舉回報客服，或者乾脆不送。網友建議，下次要記得「拿到錢點清楚再給餐點」，或者少開現金單。

網友表示，「遇到一堆零錢的就慢慢算，千萬記得要不小心算個二次金額都不對，然後請客人自己再算一次，通常這時候客人就會乖乖給你鈔票了」、「現金單都是先點錢比較好，一手交錢一手交貨，客戶都可以接受；如果要找錢，先收錢，食物給客戶，開始找錢」、「誇張...超爛的...把零錢全部撒在她門口，然後回報未付款！」

女大生叫外付錢時職皆「凌空灑錢」，被網砲轟「書讀哪去了」！(摘自UberEats台灣)

(中時電子報)