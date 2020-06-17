彰化縣田中鎮長洪麗娜自2018年底當選鎮長後，任內兼任所轄乾德宮代表人職務，違反公務員服務法，未經許可不得兼職的相關規定，監察院日前以10比0票數，全數通過監委方萬富、陳小紅的提案，確定彈劾洪麗娜。

監委指出，洪麗娜為民選鎮長，卻以「乾德宮代表人」名義，分別在2019年5月1日、6月13日行文彰化縣田中鎮公所及彰化縣政府，另於同年5月1日、23日再以「乾德宮代表人」名義，向彰化地院提出民事定暫時狀態假處分暨緊急處分聲請狀及民事起訴狀，且乾德宮收取香油錢後，掣發的收據也有「管理人洪麗娜」具名。

因此，監委認定，洪麗娜確有行使「乾德宮代表人」職權的事實，違反公務員服務法第14條，「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務」的規定。

監委表示，洪麗娜雖自2018年12月25日就職，但彰縣府已於其就職後，即告知鎮長不得兼任所轄寺廟負責人的規定，洪麗娜並非完全不知相關規定。

監委說，隨後彰縣府也在2019年9月11日函文田中鎮公所，敘明備查乾德宮的寺廟負責人是蔡姓負責人，未許可洪麗娜兼任該職務，洪麗娜接受監察院詢問時，坦承有兼任乾德宮代表人。

(中時 )