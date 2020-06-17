日本沖繩縣石垣市政府在議會提案將釣魚台列嶼的行政區住址改為「登野城尖閣」(尖閣諸島為日本對釣魚台列嶼的稱呼)，侵犯中華民國對釣魚台的主權，引發許多國人不滿，然而過往卻也有一些國人宣稱釣魚台是日本領土，為此國民黨主席江啟臣今天與台大政治系教授楊永明在國民黨臉書粉專上直播，從國際法的專業角度，分析為什麼釣魚台領土主權應屬於中華民國，而不屬於日本。

楊永明指出，日本對外宣稱最早是依照國際公法上「無主地先占」原則，取得了釣魚台的主權，然而事實上中國在明朝時就發現、命名釣魚台並開始使用，清朝起納入領土，而且實際上日本於1879年併吞琉球後，1885年日本內務省想在釣魚台放上國標，以無主地先占方式將釣魚台併入，但日本外務省告知內務省，釣魚台已被中國命名，且中國內部已關注日方動態，因此日方就停止舉措，

但楊永明表示，1895年甲午戰爭打完後，在馬關條約割台前，日本政府卻又秘密召開會議，決定用無主地先占方式將釣魚台納入沖繩縣一部分，但沒有對外宣布，清朝也不知道，稍後馬關條約清朝將台灣和附屬島嶼割讓給日本，但日本認定釣魚台是在稍早先成為日本領土的，所以二戰結束後，日本將台灣歸還中華民國，但不認為釣魚台包括在歸還之列，而釣魚台隨著琉球被美國託管，之後美國將琉球還給日本，也將釣魚台行政管轄權給日本，但對釣魚台主權沒有特定立場。然而回顧歷史，日方一開始宣稱以無主地先占的方式取得釣魚台，從國際法上根本就難以成立，因為當時釣魚台已不是無主地了，1885年日本外務省都承認這點了。

楊永明也提醒，很多國家都有領土主權爭議問題，如果當中有國家採用積極方式，相關爭議國卻沒有反應，日後可能導致國際上認為其他國家默認了這些舉措。這次宜蘭縣政府和議會有勇氣的出面維護民眾權益，但真正應該維護主權的中央政府和駐日代表卻沒有作為，反而在批評在野黨。

江啟臣也說，這很莫名其妙，身為總統應該出來講話，要求日本政府不能做這些事，蔡政府顧慮台日關係，但這件事情沒處理好，才真的影響台日友好關係，因為不只涉及主權，還影響漁權，資源或許可以共享，主權不能退讓，這次事件不是擱置爭議、共同開發就能解決，面對主權問題，該硬就要硬起來。

對於網友表示不懂為何麼在野黨呼籲我方派人登上釣魚台時蔡英文總統卻表示要注意區域和平，難道我們有人登上釣魚台是破壞和平？難道釣魚台不是我們的嗎？江啟臣笑稱這要問蔡英文，主權是爭來的、是需要捍衛的。

(中時 )