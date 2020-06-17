一輛俄羅斯BTR-82A八輪裝甲運兵車，在敘利亞伊德利卜（Idlib）的公路上遭土製炸彈(IED)的伏擊，不過車上人員均未受傷。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，俄羅斯國防部發言人伊果‧科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄國駐敘利亞部隊，在埃里哈(Ariha)和烏魯姆-艾爾-加斯(Urum al-Jawz)城鎮之間的巡邏期間，遭到武裝分子的襲擊，他們利用事先隱藏的炸彈試圖炸損俄羅斯裝甲運兵車，不過車子僅受到了輕微損壞，乘員也沒有受傷。

BTR-82A裝甲車。(圖/俄羅斯陸軍)

俄羅斯支持敘利亞的大馬士革政府，也保證該國的安全。不過土耳其一直以反恐的理由進軍敘利亞，主要是為了打擊庫德人。俄國總統普丁和土耳其總統艾爾段在3月5日，達成了敘利亞伊德利卜省的停火共識，俄軍與土軍將共同巡邏伊德利卜，以建立了安全走廊。

莫斯科和安卡拉已經確認了他們對維持敘利亞主權的承諾，同意繼續一起打擊恐怖主義。

俄羅斯指出，由於武裝分子的潛在攻擊，巡邏是不安全的。因此巡邏路線的長度已經縮短。作為回應，土耳其官員表示，他們將採取進一步的安全措施，以延長兩國軍事力量的路線。

(中時電子報)