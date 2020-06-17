美國華為禁令緊縮，全球晶圓代工龍頭台積電恐怕難以繼續供貨給華為先進製程的晶片，與此同時，大陸晶圓代工龍頭中芯國際被視為有辦法接手華為訂單的大陸企業，這也符合大陸半導體產業自主化的戰略目標。對此，高盛集團也看好中芯國際發展空間，甚至超過台積電的投資價值。

據外國財經媒體報導，高盛集團重申，中芯國際受惠於大陸半導體需求及中芯國際籌資能力，讓該公司有辦法在營運方面以及股價表現得更好。中芯國際周二收盤上漲11.9％，截至今年為止，該公司股價漲幅達到了78.8％。

報導指出，中芯國際預估本益比為53 倍，比台積電17.7倍高更多，中芯國際的股東權益報酬率(ROE) 僅 4.6%，遠低於台積電的 23.4%，但受到大陸市場廣大需求，以及北京當局大量補貼，高盛認為中芯國際股價更有上漲空間。

「中國製造2025」目標就是大陸半導體自給率達70％，而目前只有20％，高盛認為，僅次於華為旗下海思半導體的大陸第2大 IC 晶片設計廠商紫光展銳，也有可能成為中芯國際的客戶，這些廠商「國家大基金」都由大陸國家集成電路產業投資基金 (National Integrated Circuit Industry Investment Fund) ，該基金持有中芯國際20%。高盛指出，受惠於北京當局強力支持，中芯國際ROE有機會在2025年來到14%。

其中受惠最多的，莫過於大批的大陸投資人，上周就買超價值1.48億美元中芯國際股票，成為香港證券交易所南向資金最受歡迎的股票，中芯國際漲勢也因此獲得撐盤。

(中時電子報)