陳致中喊韓市府北漂僅14人返鄉 勞工局終爆真相

前高雄市長韓國瑜曾推動「北漂青年返鄉就業」政策，民進黨市議員陳致中詢問成效，勞工局代理局長陳石圍回應，目前已經返鄉的有14人，陳致中也在臉書稱「北漂返鄉14人，我整個傻眼了」。國民黨高雄市議員邱于軒質疑指出，韓市府北漂成效怎可能只有14人返鄉？陳石圍對此回應說，公教人員返鄉有388人、私部門有122人。

邱于軒質詢陳石圍表示，除了勞工局以外，高雄市政府各局處都有針對北漂市民去作服務，甚至高雄市政府本身在聘用人的時候，也都以北漂為優先。

陳石圍回應表示，民進黨市議員陳致中質詢的是北漂專業服務台，做北漂服務的不是只有勞工局，還有人事處、教育局，他們都有接北漂返鄉的部分。到5月31日，公務人員返鄉有269人、教師119人。私部門除了專業服務台的數據以外，很多北漂青年也透過其他縣市就業服務站返鄉，總共有122人。

網友認為，「局長怎麼會如此？真的，這個社會已經沒有是非黑白，只有政黨顏色？」、「公然說謊？這麼多軍公教人員及勞工回來，為何只說14人回來？」

(中時電子報)