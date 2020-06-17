印度對領土貪得無厭，最近，它同時與中國、巴基斯坦爆發衝突；並想蠶食尼泊爾領土，遭到強硬反擊。尼泊爾國會日前通過一項憲法修正案，將里普列克山口、卡拉帕尼和利姆皮亞都拉三爭議地區納入新地圖內，因此引發爭議，讓兩國的關係更趨緊張。

印度和尼泊爾政府對卡拉帕尼等地區領土主權長期存在爭議。其中，里普列克山口的位置尷尬，位於喜馬拉雅山脈中，其中一邊連接了中國西藏，另一邊則連接卡拉帕尼。今年5月上旬，印度國防部長辛格突然宣佈爲一條長約80公里、連接印度內地至里普列克山口、經過卡拉帕尼的道路剪綵，引發尼泊爾的不滿和抗議。

尼泊爾批評印度的行爲是「入侵」，並於5月20日對外發布新版全國行政地圖，將卡拉帕尼等爭議地區進一步明確爲尼方領土。聯邦議會眾議院並表決通過憲法修正案，將與印度存在領土爭議的卡拉帕尼等地區納入新版國家地圖。此次投票的尼泊爾眾議院275名議員中，258人對憲法修正案投了贊成票，而且沒有人投反對票。根據尼泊爾的新版地圖，該國的國土面積比舊版多出約335平方公里。

尼泊爾此次通過修憲行動把與印度存在爭議的領土納入新版國家地圖，無疑是對印度的一次反制。印度外交部對此做出抗議，但代表軍方的陸軍司令納拉萬的表態卻顯得相當和緩。他強調兩國有着非常牢固的關係，希望雙方仍存在磋商的可能。

(中時電子報)