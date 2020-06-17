老將周思齊猛打賞演出，包括1發2分炮，共有3分打點進帳。（陳怡誠攝）

中職上半季進行大約三分之二，戰績形成前段班樂天桃猿、中信兄弟與後段班的富邦悍將、統一獅。今（17）日的比賽在台南、新莊兩地開打，猿、象分別擊敗統一、富邦、4隊排名維持不變。

新莊的比賽中信以15比1大勝富邦，先發投黃恩賜表現精采，7局僅被擊出3支安打，送出10次三振、無失分，拿下本季第4勝也獲選單場MVP。完全壓制對手的打擊，投出今年的代表作。

吳東融跑回中信兄弟的第1分，與隊友擊掌慶賀。（陳怡誠攝）

黃衫軍第3至5棒中心打者則各貢獻1發全壘打。3棒周思齊打進球隊前3分，包括3局上的2分炮，4棒張志豪4局上滿貫炮，把比數拉開為10比0；第5棒詹子賢7局上也開轟。總教練丘昌榮原本擔心中心打者不如猿隊穩定，三人無異是用球棒告訴丘總「您多慮了。」

「周董」周思齊已38歲，是全聯盟第三年長的球員，僅次於獅隊41歲的高國慶、39歲的潘武雄，不過周董的表現相對亮眼。他在「大師兄」林智勝受傷後扛下火力供輸的責任，在之前的7連勝期間29打數敲出16安打、打擊率6成15，還有3轟、7打點，是黃衫軍能夠追上猿隊的關鍵人物。

富邦悍將先發投手伍鐸，今天多少也有受到隊友失誤影響，投球內容大崩盤。（陳怡誠攝）

比較可惜的是富邦中外野手林哲瑄，他在1局上處理周思齊的滾地安打時球沒接好，讓周董攻佔二壘，這要記失誤，也中斷了他跨季連續455次外野手守備機會無失誤紀錄（2018年7月12日起），不過這已是外野手的最佳紀錄。

富邦直到9局下才由申皓瑋擊出陽春全壘打，終於打破鴨蛋，終場比數15比1，中信兄弟拿下對戰2連勝。

(中時 )