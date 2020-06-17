新竹縣議會17日舉辦紀律委員會，以19比5的票數表決，對綠黨縣議員余筱菁做出停權處分，她將不得出席8月10日至14日的臨時會。整起事件起源於4月24日因議會為了定期會而開的程序委員會，余筱菁為聲援焚化爐陳情者，要求開窗通風，反對者聲量干擾會議，另名議員張益生出面拉窗簾，余筱菁事後發文，措辭使張益生認為余誹謗而提告、連署將余筱菁送入紀律委員會。

新竹縣焚化爐BOO案引發爭議，4月24日議會開程序委員會，余筱菁為成員之一，焚化爐反對者到場陳情，余筱菁以防疫為由，要求開窗通風，卻也將反對者聲音傳入會場，張益生認為陳情聲音干擾，而拉上窗簾。

余筱菁事後在臉書專頁「余筱菁 客家好妹仔」發文，照片內放上張益生拉上窗簾的身影，並在照片上加註「張益生議員面對民眾陳情回應：民眾有陳情的權利，我們有不面對他們的權利。」

張益生認為，余筱菁影射他不面對民意，因此向新竹地檢署提起自訴，指涉余筱菁加重誹謗他，並將余筱菁以誹謗議會名譽為由，送紀律委員會調查。

新竹縣議會17日下午開會，以19票對5票的票數，做出將余筱菁停權的處分，停權日期為8月10日至14日的臨時會，投下反對票數的議員除了余筱菁本人，還有民進黨張珈源、時代力量連郁婷、勞動黨羅美文、陳新源共5人。

余筱菁17日下午也在臉書上寫下她是「全國第二位被停權的議員」、「＃新竹縣議會有史以來最黑暗的一天」，晚間也在臉書抒發，指出「＃罵警察是垃圾的議員沒被停權」、「＃涉嫌賄選的議員也沒被停權」、「＃公開真相卻被停權的議員」，並說「紀律委員會也多數暴力要把有異議的議員聲音消滅」，而她「不會退卻、堅持到底」。

連郁婷17日下午也在臉書聲援此案，並痛斥新竹縣議會「都已經是什麼年代了。還要用這種幼稚的手段，限制議員的言論自由？總統都能罵了，一個新竹縣議會罵不得嗎？」，18日也將與張珈源、余筱菁共同以「KMT威權再臨 議會多數霸凌」為題召開記者會，譴責新竹縣議會限制言論自由的行徑。

(中時 )