沃旭能源17日表示，正在全力進行併網容量900MW的大彰化東南及西南第一階段離岸風場的陸上變電站及陸域輸電系統之土木工程，攜手統包工程廠商，由台灣汽電共生公司100％轉投資的子公司星能股份有限公司，共同落實國際最高品質、環境、安全及健康衛生標準（Quality, Health, Safety and Environment, QHSE），確保人員安全及工程最佳質量。

沃旭表示，去年啟動大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站相關工程，與台灣汽電共生公司簽署超過新台幣70億的統包工程合約，並由台汽電子公司星能執行，工程項目包含建造兩座陸上變電站、電纜隧道及海陸纜接續點。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔指出，沃旭與在地夥伴建立緊密合作是離岸風場工程如期如質完工的關鍵。沃旭與星能在合作過程中雙方皆充分展現高度彈性與適應力，透過相互學習交流，成功結合沃旭在全球離岸風電產業卓越能力和豐富經驗，以及星能在地的專業優勢，攜手建造大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站以及陸域輸電系統相關土木工程。

沃旭表示，在台灣建造大彰化離岸風場提供乾淨能源，是致力於分享全球離岸風場的最佳實務經驗，引進「Rehearsal of Concept（ROC） 」沙盤推演工具就是一個最佳例子，沃旭每天與合作夥伴星能在模型室，討論當天工程執行進度與狀況，並事先協調排練隔日工作項目及確認安全動線，確保工程順利安全執行。

沃旭進行陸上變電站土木工程時，除了在施工現場執行最高國際環安衛標準，更遵守環評承諾，包括安排考古專家在施工現場勘查，並監控施工空氣品質和噪音振動，落實工程執行符合營建工程空氣汙染防制措施以及噪音管制標準相關規定。

沃旭補充，陸上變電站主建築物的土木工程大致將於今年底完成，大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站預計於2021年底試運轉，未來待風場完工後擔任併聯輸電重要角色。

(工商 )