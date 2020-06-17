受到新冠疫情明顯影響到市場對能源的需求，導致石油價格疲軟，4月份時WTI(紐約輕原油價格)甚至曾跌落到每桶12～13美元，但如此低的油價，法人說，「低油價已回不去了！」

安本標準投信投資長彭炫通表示，在石油減產效應持續發酵，使油價止跌回升，石油輸出國家與俄羅斯的減產協議已經在5月生效並持續延長中；美國頁岩油業的產能也大幅縮減，目前美國頁岩油的鑽探數量已經降至2016年以來的新低。產能縮減改善供過於求的問題，有助於達到供需平衡的效果，促成油價反彈。所以在各國陸續展開各種商業活動時，供給需求就會到平衡點。預估每桶油價大概應落30～40美元。因此今年稍早的「超級低」油價，應該不至於再出現。

貝萊德表示，儘管石油市場依然面臨近期挑戰，但預期未來長期（二年）正常油價將恢復至2017年以來，每桶60～70美元範圍。從短期來看，大型能源公司明顯能因應新冠疫情的衝擊。和2015～2016年度油價水準相比，目前油價走勢正進入這一低迷時期，由於大型能源公司財務體質佳，成本監督更完善，應該可以輕鬆因應油價低迷期。面對目前需求衝擊，預計美國頁岩油產量增長將顯著放緩，而且非石油輸出國組織對油價走低做出有效的反應，到目前為止，平均消減資本支出平均約三分之一。假設未來幾個月需求恢復正常，非OPEC積極動作將有助於油價走勢復甦。

具萊德認為，接下來的幾周和幾個月內，油價將繼續波動，然而從歷史經驗驗證，當中央銀行和政府作大規模刺激措施，提高通貨膨脹壓力來使經濟復甦時，能源股都有不錯的表現，因此，在油價跌到成本曲線之下時，購買高質量的能源股票，是一種非常成功的投資策略。

(工商 )