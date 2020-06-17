行政院會明天將通過「刑事補償法」修正草案，大幅放寬刑事補償的適用範圍，現行只有獲無罪判決前，受到羈押等人身自由拘束的受害人可申請補償，未來只要被判刑確定後又獲改判無罪，即可申請補償。

行政院發言人丁怡銘表示，這次修法將大幅放寬刑事補償的適用範圍，依特別救濟程序裁判無罪確定前，曾確定判處死刑、無期徒刑或未宣告緩刑的有期徒刑，除人身自由受拘束的無辜受害人可請求補償外，因偵查、審判過程或判決結果，未受人身自由拘束的無辜受害人，其人身自由以外的人格法益有重大損失，且無法聲請國家賠償時，也可以聲請刑事補償。

丁怡銘說，草案將回溯適用二年，使無辜受害人得追溯請求補償，以強化救濟機制。此外，賦予無辜受害人可以選擇補償金支付方式，除現有一次性支付外，並增訂可以請求分期支付。

丁怡銘說，草案使受理補償事件的機關得以彈性審酌補償金額，就無辜受害人已繳罰金、易科罰金、沒收或追徵有拍賣物賣得價金等情形，修正給予一至二倍的補償金額，以具體平復損害。

政務委員羅秉成表示，以陳龍綺案為例，陳龍綺2009年被控乘機性交罪，2013年判刑四年確定，後經申請再審，2014年改判無罪。陳龍綺因從未被羈押，有期徒刑也尚未執行，現行法律無法申請任何賠償，但遭判有罪，已對受害人造成極大影響，因此修法將放寬刑事補償適用範圍。

(工商 )