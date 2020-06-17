桃園1名37歲的李姓男子透過網路認識11歲女童，竟利用對方懵懂無知，多次引誘她發生性行為，甚至把女孩帶到醫院廁所、住家頂樓、樓梯間等處發生關係。案件曝光後，陸續有家長出面指控，李男並非首次誘拐未成年少女，早在2年前就曾犯下類似案件，無奈孩子當時在甜言蜜語下淪陷，最後竟告知檢警是自願和對方私奔，讓他獲得不起訴處分。

女童家長指控，李男今年2月初在交友軟體結識了小六女兒花花（化名），2人不久後開始交往，並以老公、老婆相稱；見涉世未深的女童上鉤，李男隨即提議帶對方出遊，還在公園附近的公廁愛撫其私處；由於被害人當時沒有抵抗，食髓知味的李男過了幾天，就直接將花花帶往汽車旅館發生性關係。

更誇張的是，李男不僅曾侵門踏戶染指花花，還會在家附近守候，把她帶到住家頂樓或樓梯間發生性行為；而李男除了有戀童癖，似乎還有SM傾向，除了在對話中自稱「主人」，更以「母狗」稱呼花花。沒想到，女童家長報警後，戀童惡狼依然故我，仍經常在花花住家及學校附近徘徊，不斷試圖要和女童接觸。

當事人家長已報警處理，盼檢警盡快介入。（圖／翻攝自爆料公社）

《鏡週刊》報導，案件曝光後，另名家長出面爆料，控訴李男曾在108年10月間，以金錢等方式略誘未滿16歲的女兒，還帶著孩子逃出位於宜蘭的安置中心，之後20幾天杳無音訊，讓她心急如焚，趕緊向警方求助，誰知竟然一點用處也沒有，直到自己拜託警政署幫忙，警方才終於動起來找到人。

報導指出，少女當時不敵李男甜言蜜語攻勢，不僅處處袒護對方，還向檢警強調2人是兩情相悅，而且是她主動要求李男帶自己逃跑；由於當事人否認遭略誘，檢方最後只能依法給予李男不起訴處分，讓他至今仍逍遙法外。

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(中時電子報)