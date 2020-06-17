北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正因不滿脫北者在停戰線散播反北傳單，炸毀兩韓聯絡辦公室。曾去過北韓的資深媒體人尹乃菁對此解讀，非常不對勁，金正恩現在大概視事有困難。

尹乃菁在政論節目《少康戰情室》中表示，因為從金與正他們開始挑這個話題，她的話也越放越狠，就覺得情況是非常不對勁，然後她嗆完，就真的立刻採取行動。而且金與正採取行動炸掉兩韓聯絡辦公室之後，他們又很違反這個外交慣例，公開拒絕南韓派特使去，甚至講得這麼嚴厲，把南韓總統文在寅痛罵了一頓。說文在寅無恥詭辯，反應就是非常強烈。

尹乃菁研判指出，北韓要甚麼？當然就是現在在一個很強大的經濟制裁情況下，累積過去這一長段時間，他們其實一直希望，南韓能夠採取更積極的行動，就是擺脫美國對南韓的掣肘。但是我們知道事實上很難，就是不管是南韓的防務或各方面，都要靠美國，聯合國的這個制裁，也都掌握在美國手上。

尹乃菁點出，金正恩雖然試圖希望，不管是俄羅斯總統普丁的幫忙、或是大陸領導人習近平的幫忙，都沒有辦法去突破。從金與正採取這麼強烈的動作來看，她覺得金正恩現在大概視事有困難。

(中時電子報)