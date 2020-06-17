高雄市將於8月15日舉辦市長補選，民進黨今(17日)徵召行政院副院長陳其邁參戰，而國民黨方面，雖有多人表態參選，仍繼續徵詢參選人選，但國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，仍要以當事人意願及勝選做考量。目前外界現在都在關注高雄市長補選，藍白要不要合作，對此，資深媒體人陳揮文今在廣播節目中談到此事時，則是直言「藍白都選不贏邁哥啦」。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中提到，陳其邁今天正式請辭，全力備戰，但其實他不用全力備戰，找誰去選都不會贏，但不會贏有不會贏的選法，要看國民黨怎盤算；另外，他還說，「藍白都選不贏邁哥啦，講再多都是騙自己，不會贏就是不會贏，他只剩下票數面子…」。

陳揮文說，外界認為陳其邁一定要超過74萬票、一定要超過天敵，對此，他則批，講這一點邏輯都沒有，他只要票多就好，就算多2票還是贏，「什麼門檻都只是鬼扯，他是面子問題而已」。

而國民黨中常會今天將通過徵召辦法，不過究竟找誰選？仍是霧裡探花。國民黨主席江啟臣指出，大家願意出來承擔都是好事，感到非常欣慰，不管怎樣，補選登記日期截止前，黨會盡快找出最適切的人選，現階段還在各方徵詢中，有結果就會向外界報告。

(中時電子報)