日前華航推出的環保隨行杯造型因為太像日本品牌的飛機杯而引起網友議論，連旅遊部落客《布萊N 機票達人》都在臉書上分享這個消息。沒想到，《布萊N 機票達人》今天卻收到了飛機杯的公關品，讓他哭笑不得。

《布萊N 機票達人》幾天前才在臉書上分享自己和友人的對話，因為對方誤將華航推出的隨行杯當成飛機杯，讓他啼笑皆非。殊不知他今日晚間貼出幾張真正飛機杯的照片並指出，「身為一個半公眾人物，收到公關品也是很稀鬆平常的事，但今天這個…… 完全無法駕馭…… 」，原來是飛機杯公關寄給他的一箱公關品，他更開玩笑地直呼，「太鬧了吧，機票達人不是飛機達人耶，更不是飛機Ｘ(杯)達人」。

部落客布萊N分享自己收到的公關品飛機杯一箱。（摘自臉書《布萊N 機票達人》）

貼文一出，短時間內就引起熱議，更有大批網友搞笑留言，「好想敲碗你的使用心得～」、「各位請不要帶上華航飛機使用啊」、「什麼杯子這麼貴？來篇分享文」。

(中時電子報)