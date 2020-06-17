英國首相強森17日結束國會答詢後驅車離開時，路上突然衝出一名庫德族抗議人士，強森的捷豹轎車緊急剎車，遭緊隨在後的保安車輛追撞，捷豹轎車車尾被撞凹陷。

17日下午，強森的車隊離開國會大廈時，一群庫德族在外頭示威，一名示威者突然衝到強森的座車Jaguar XJ 5.0 V8 LWB之前。

強森的座車緊急停下，遭到後頭一輛安全人員乘坐的Range Rover撞上，這個輕微的追撞，讓強森這輛價值5萬4千英鎊（約台幣201萬元）的座車車尾凹了進去。

(中時 )