抗議者突衝出 英首相座車遭追撞 22:302020/06/17 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國首相強森的捷豹轎車車尾被撞凹陷。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強森17日結束國會答詢後驅車離開時，路上突然衝出一名庫德族抗議人士，強森的捷豹轎車緊急剎車，遭緊隨在後的保安車輛追撞，捷豹轎車車尾被撞凹陷。 17日下午，強森的車隊離開國會大廈時，一群庫德族在外頭示威，一名示威者突然衝到強森的座車Jaguar XJ 5.0 V8 LWB之前。 強森的座車緊急停下，遭到後頭一輛安全人員乘坐的Range Rover撞上，這個輕微的追撞，讓強森這輛價值5萬4千英鎊（約台幣201萬元）的座車車尾凹了進去。 (中時 ) #強森 #座車 #追撞 #衝出 #17 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵娘子前助理：英國徹底甩掉「華為」已成定局 18:062020/06/13 國際 廣東增17旅客確診 陸民航局發首份熔断指令 12:512020/06/14 兩岸 這東西…吃了如「喪屍」 媽下班見17歲兒「穿內褲陳屍床」 12:452020/06/14 社會 浙油罐車爆炸19死 疑監管疏失 04:102020/06/15 兩岸要聞 西濱公路竹南焚化爐段 3貨車撞成一團 07:332020/06/16 社會 熟男迷戀女童3個月嘿咻17回 強拖公廁也要做 08:252020/06/16 社會 07：17東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級 07:242020/06/17 生活 男神女神斷聯5個月！張鈞甯回送邱澤8個字 17:002020/06/17 娛樂 觀夕平台驚傳槍響！陳男朝情敵開槍 隔日攜械投案 17:122020/06/17 社會 深夜遇全裸男衝出「DIY」 霸氣女一招對方嚇尿 21:372020/06/17 時事 國際熱門新聞 遭自家人捅刀！川普姪女將揭露更多叔父「醜陋」內幕 - 國際 陸印邊境衝突！印度逾百死傷 傳解放軍43死亡或重傷 - 國際 路透社益普索民調：拜登支持率48 川普僅35 - 國際 「佛洛伊德之死」黑人兄弟國怒了 非洲54國要求聯合國調查美國 - 國際 反擊印度蠶食領土 尼泊爾國會修憲將3爭議地區納入新地圖 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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