基隆一對夫妻檔竟大膽躲警局斜對面開賭博電玩，基隆檢警歷經蒐證半年終於將其搗破。（基隆市警一分局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆一對夫妻檔竟大膽躲警局斜對面開賭博電玩，基隆檢警歷經蒐證半年終於將其搗破。（基隆市警一分局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆一對夫妻檔，竟大膽在基隆市警一分局斜對面，仁五路及崇安街中，暗中違法將二家電子遊戲場拿來經營賭博電玩，一分局長婁子才至為重視，指示偵查隊組專案小組積極偵辦，歷經半年蒐證，於17日凌晨五點多，前往展開搜索，並當場查扣2名店員、8名賭客及賭博電玩機台43台等，這也是一分局繼上次破獲天九牌賭場後，再度破獲賭場案件。

偵查隊長林學志長期蒐證，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，查緝幹員歷經半年持續蒐證，終於掌握兌換現金具體事證，並兵分多路通知多名賭客到案。

警方指出，賭客供稱，自己以新台幣1000元現金向店家兌換400枚代幣，把玩電玩機台後，再以賭贏之代幣向櫃台換取續玩幣，後再持續玩幣向老鼠（店家聘僱兌換現金者）兌換現金。

警方搜索查扣二家電子遊戲場賭博電玩機台共43台，並拘提現場負責人到案，案依觸犯刑法賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

賭博是萬惡的淵藪，基隆市長林右昌於分局長交接典禮及市府治安會報，多次要求強力查緝賭博電玩，基隆市警局長詹永茂更指示，轄區分局應克服萬難，加強取締，絕不容電子遊戲場掛羊頭賣狗肉，違法經營賭博電玩，這次一分局與基隆地檢署聯手連破二家賭博電玩店，具體展現檢警查緝的決心，給民眾一個優質的生活環境。

(中時 )