電信業者在嘉義大學民雄校區設置基台地，造成隔壁的民雄農工部分師生不滿，日前經協調決議拆除，嘉義大學經二次協商後提出三大方案，希望共創三贏。民雄農工對此表示不滿，並決定24日抗議。

嘉義大學指出，上月12日協商會議中，有人主張限期拆除，並非是大家共同的決議，當時僅決定電信業者停工等待共識，且基地台建置案已經嘉大教職員工生線上投票、嘉大行政會議及國家通訊傳播委員會(NCC)同意設置，且文隆村多數村民也樂見其成，因此希望提出對多方有利且能有共識的方案。

嘉大6月4日邀集民雄鄉文隆村村長、民雄農工及電信業者進行第二次協商，期間除電信業者向民雄農工表示變更信號服務範圍，將民雄農工校園排除涵蓋範圍外，嘉大也提出二個遷移方案，共有三個方案皆排除民雄農工為電波發射方向，也會請合格第三公正單位實際量測信號，並將基地台位置移至距離民雄農工200公尺處，考量民雄農工所提的健康疑慮，又可彌補民雄校區師生與鄰近文隆社區村民收訊不良問題。

民雄農工校長鍾順水表示，上月12號的決議是6月30日前拆除基地台，後來嘉義大學又反悔，民雄農工不接受嘉大提出的解決方案，預計24日在學校側門拉白布條抗議，並呼籲NCC不要發放使用執照。

(中時 )