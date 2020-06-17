上個月美國黑人喬治‧佛洛德因警方暴力執法被壓頸致死後，在全美引起大規模的示威遊行甚至暴動，還點燃了世界反歧視與壓迫的示威之火，並揭開美國系統性種族歧視與暴力執法的爛瘡。

根據《今日頭條》報導，民權權威非盈利機構「美國公民自由聯盟（ACLU）」指出，56個非洲國家中的54個已聯手向聯合國人權理事會提交一份決議草案，請求聯合國介入調查美國及其他國家對非裔族群的系統性種族歧視、員警暴力執法等問題。

聯合國人權理事會已收到此草案，並在今日（17日）召開緊急辯論，草案不僅「點名」美國，還重點提及員警暴力執法問題，要求聯合國成立調查委員會，徹查「系統性種族歧視」與「可能侵犯國際人權法的行為，以及執法機構對非洲人與美國及世界非洲後裔的暴力行為，尤其是暴力致死的情況」。草案稱，調查必須抱著「將作惡者繩之以法的目的」，調查委員會應當「審查聯邦、州以及地方政府對於示威抗議的態度，特別是有沒有示威者、旁觀者與記者被傷害的行為。」

某位不願透露姓名的歐洲外交官告訴美聯社，歐盟國家已經收到此決議草案，且已經為此舉行了線上會議。不過，駐日內瓦的美國使團尚未對此事做出回應。

值得一提的是，近年到處「退群」的川普已於2018年退出了聯合國人權理事會。那時候他的無端指責理事會有「反以色列」的歧視傾向，並接納所謂「獨裁國家」成員。目前，委員會共有47個成員國。

路透社16日援引一位駐日內瓦的資深美國外交官的發言，「美國的透明性、對新聞自由的追求以及對正義的堅持，能夠讓我們保持對世界的開放，讓世界看到我們的問題，與我們一起探索解決方案。」這名外交官還說，「如果侵犯人權的事發生了，我們會用獨立法庭、獨立媒體來對相關人員進行問責」接著他又表示，「那些隱藏真相、刪除負面言論、沒有民主問責能力、不承認公民基本自由的國家才應該被譴責」。

這位雖然外交官義正言辭，「要讓世界看到美國問題」，但是時至今日，「看不清」或者「選擇性忽視」美國系統性種族歧視等問題的，恰恰是某些美國官員。其中有代表性的就是「對華鷹派」、白宮經濟顧問庫德洛。他在最近的採訪中依然矢口否認美國存在系統性種族主義。

佛洛伊德被殺害後，世界開始聚焦美國的人權問題，這讓美國某前任外交官也很頭痛。因為，這次輪到習慣「深切關注」外國人權問題的美國外交官們，來解釋本國的問題了：「我們的外交人員們已經習慣了對其他國家發表侵犯人權方面的意見。今天，他們卻被外國政府要求對我們自己侵犯人權的行為做出解釋。」美國前任外交官莫莉·蒙哥馬利（Molly Montgomery）表示，「對於很多在外宣揚民主、法治、人權等美國價值觀的外交官而言，現在是無比沮喪和拷問自我靈魂的時刻。」

其實不等外國關注，美國內部早已有此動向。據路透社報導，僅僅上週一周，就有超600個社會團體，在美國公民自由聯盟的牽頭下，聯名致信聯合國人權委員會，要求對美國的人權侵犯問題展開調查。

然而，聯合國監督組織UN Watch的執行主任希勒爾·諾伊爾（Hillel Neuer）卻一針見血地指出，「我們擔心這件事會變成一場鬧劇，因為某些員警暴力和種族歧視最顯著的國家會申請做法官，當裁判。」此外，聯合國人權委員會過去曾對敘利亞、布隆迪、緬甸、南蘇丹、委內瑞拉和葉門發起過調查或事實核查行動。

(中時電子報)