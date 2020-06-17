受到大環境景氣及大陸客來台旅遊政策變化的影響，逢甲大學17日公布2019年逢甲商圈的人潮流量，僅剩1,056萬人次，為近12年來的最低點，且商圈全年度整體營業額僅約73.8億元，較前一年度下滑，但住宿商機仍可維持19億元以上，其住宿比例約18.29％。

逢甲大學「統計行銷研究小組」持續12年進行逢甲商圈發展調查，公布最新2019年逢甲商圈調查的分析結果，提供歷年人潮趨勢、整體商圈商機，及住宿商機，做為商圈發展的觀察。

該統計行銷研究小組表示，逢甲商圈是具有創新特色美食與飲品的商圈，經常為國際觀光客及國內遊客到中部旅遊的必訪之地，自2008年商圈調查以來，逢甲商圈前10年的人潮皆可超過1,100萬次以上，近四年人潮持續下跌，2019年再次達到調查以來的最低點，人潮數僅剩1,056萬人次左右，為近12年來的最低點。

逢甲商圈週一至週四的週間，每日人潮逾1.7萬人次左右，週五約有2.3萬人次，週六約有6.7萬人次，週日則約有4.3萬人次。 2019年初逢甲商圈遊客服務中心考量逢甲商圈受到大環境景氣的影響，召集商圈店家提出因應對策與建議，更喊出「中央政府救經濟，地方政府引人氣，商圈店家爭口氣」等口號，但仍因中央與地方政府政策未能明確的因素之下，僅有店家為自己爭口氣拼自救。

逢甲商圈遊客服務中心聯合店家、攤商推行「新零售導客行銷計畫」，打造逢甲科技商圈，建立逢甲商圈美食地圖、飲品地圖，引入金融科技廠商-旺Pay，建立旺Pay行動支付地圖，及開設reBrand品牌經營力輔導課程，藉由LINE在地行銷與行動支付工具的推動，運用LINE來規劃引客行銷方案。

不過，仍不敵大環境的經濟影響與兩岸政策的變化，逢甲商圈2019年最新人潮流量總計僅約1,056萬多人次。

歷年來，逢甲商圈的整體消費商機變化，除了2008年、2009年受到全球金融海嘯危機的影響，整體商機約在95.6億元及87億元之外，爾後自2013至2016年，逢甲商圈的整體消費商機，從92.4億元曾一度攀升至109.7億元，且維持在101億元以上。

但從2017年因經濟局勢不穩，且觀光客群的結構變化，整體消費商機下滑至93.9億元，2018年則跌至約85億元，2019年更是跌到僅剩73.8億元，顯示此波大環境經濟不佳的影響，及大陸客來台旅遊政策變化的衝擊，已更甚於10年前的金融海嘯影響。

(工商 )