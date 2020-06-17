綠電占比增加，如何確保電網穩定成為關鍵。台電17日表示，為了讓電網安全穩定，台電規劃推出「輔助服務及備用容量交易試行平台」，周三針對「輔助服務交易試行市場」部分舉行公開說明會，除了說明未來將如何執行、運作外，也廣納各方意見。

台電表示，過去台電調度傳統大型機組維持電網穩定，未來透過試行平台，由自用發電設備設置者、需量反應提供者，以及儲能設備擁有者相互競價，提供穩定電力市場所需之輔助服務，讓民間電能資源一起為電網穩定貢獻心力，也為國家穩健朝向發展綠能的能源轉型目標邁進注入強心針。

據悉，由於立法院2017年通過電業法修正，規定應建立電力交易平台。為了累積經驗，因此先推動「輔助服務及備用容量交易試行平台」。其中電業法也明定「輔助服務」作為「確保電力系統安全及穩定」所需採行之措施，為配合我國能源轉型政策發展、再生能源占比增加，發展輔助服務交易為我國刻不容緩的任務。

台電說明，經濟部今年公告「輔助服務及備用容量交易試行平台推動辦法」，預計「日前輔助服務市場」明年第1季將上線，「備用容量市場」則預計於明年底上線。

台電補充，「日前輔助服務市場」目前共有三項輔助服務交易項目，包括「調頻備轉」、「即時備轉」，以及「補充備轉」。其中「調頻備轉」需即時修正系統頻率偏差，其反應時間最短，介於1秒鐘至1分鐘，但持續時間的要求也較短。「補充備轉」則是為確保系統發生機組事故時，失去大量電源時之事故處理，因此反應時間之要求不用太快，但持續時間要較長。「即時備轉」特性則介於兩者之間。台電也指出，考量各種電力資源的運轉特性差異極大，建議分別投入不同的交易項目，如儲能設備建議投入調頻備轉輔助服務，自用發電設備則建議投入即時備轉與補充備轉輔助服務。但業者可考量最適的交易項目來參與，並非強制。

(工商 )