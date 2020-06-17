台中市政府推動捷運、水湳經貿園區及機場門戶計畫等重大建設，積極向國際招商拚經濟！英國在台辦事處副代表畢騰安，17日偕英商貝泰集團亞洲區總裁李查爾，首次拜會市府，由台中市副市長令狐榮達，親自接待，雙方交流大型都市建設計畫、捷運規劃，及重點經濟發展項目等議題，未來將就市政規劃與投資招商尋求合作機會。

令狐榮達表示，市府與英國在台辦事處合作密切，該處代表唐凱琳曾參與2018年台中世界花卉博覽會，去年曾協助安排市長盧秀燕率代表團赴英國考察減碳及空氣潔淨等相關政策，自己也曾於初任外交官時，受派前往英國受訓一年，對英國歷史文化等各面向發展印象深刻，期盼未來推動更多與英國交流與合作事項。

畢騰安說，他來台三年，曾多次造訪台中，近年許多英國廠商來台投資，此次偕同英商貝泰集團亞洲區總裁李查爾，了解台中近期各大重要都市建設，未來將持續協助英國廠商到台中尋求更多發展商機。

李查爾透露，集團2014年關閉上海總部，轉而在台灣設立新的營運總部，盼成為集團在亞太地區的營運聚落。他曾參與超過160個國家各項能源、交通及工業開發工程；另台灣子公司泰興工程顧問公司曾承攬包括第二核能發電廠、台北車站、台北捷運系統等重大公共工程，對於台中近年各項建設發展相當肯定，期待未來有機會參與台中捷運路網建構等重要軌道建設。

市府強調，英國是我國重要貿易夥伴，去年兩國累計貿易金額達43億美元，為台灣對歐洲第二大出口及投資對象，去年度對台投資更達100億美元，僅次於荷蘭為歐洲第二大來台投資國家，透過此次雙方經驗交流，盼未來能吸引更多英國廠商來台中投入各大建設。

(工商 )